МИД: Позиция России по Каталонии остаётся неизменной

Москва, , 23:33 — REGNUM Принятие парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимости от Испании не изменило позиции российской стороны по данному вопросу. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы эту позицию высказывали до референдума, во время референдума и сразу после референдума, а также неоднократно, когда предпринимались соответствующие шаги Мадридом, региональными представителями. Хочу ещё раз подчеркнуть, наша позиция не изменилась», — приводит слова Марии Захаровой «РИА Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России уже заявляли, что вопрос о независимости Каталонии является внутренним делом Испании и должен решаться «строго в русле действующего испанского законодательства». Москва, как подчёркивалось, исходит в своих отношениях с Испанией из принципа «безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны».

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Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии одобрило резолюцию, которая была предложена сторонниками независимости региона от Испании. Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

В ответ Совет министров Испании отстранил от должностей правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Парламент автономного сообщества также распущен. На 21 декабря 2017 года в Каталонии назначены парламентские выборы.

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