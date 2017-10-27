Суббота, 28 Октября 2017 года
00:24:17 МСК

Госдеп: Санкции США направлены против торговли России современным оружием

Политика

Причинами санкций снова названы действия России в ходе кризиса на Украине и «атаки русских хакеров»

Вашингтон, 27 октября 2017, 23:33 — REGNUM  Санкции, которые США намерены ввести при ужесточении санкционного режима против России, в первую очередь направлены против торговли российским высокотехнологичным оружием, заявил 27 октября на брифинге представитель госдепартамента США.

По его словам, эти санкции должны затруднить «значительные финансовые операции с представителями оборонного и разведывательного компонента в правительстве России, что связано с торговлей Россией высокотехнологичным вооружением по всему миру».

Причинами санкций снова названы «плохое поведение» России в ходе кризиса на Украине и до сих пор никем и никак недоказанные «атаки русских хакеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября госдепартамент США опубликовал перечень российских компаний, сотрудничество с которыми запрещается в рамках односторонних санкций Вашингтона. В него включены 33 российских компании и шесть разведывательных структур.

В список попали «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Уралвагонзвавод» и целый ряд других объединений и предприятий, а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США опубликовал санкционный список российских компаний

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить