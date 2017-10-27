Госдеп: Санкции США направлены против торговли России современным оружием

Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Санкции, которые США намерены ввести при ужесточении санкционного режима против России, в первую очередь направлены против торговли российским высокотехнологичным оружием, заявил 27 октября на брифинге представитель госдепартамента США.

По его словам, эти санкции должны затруднить «значительные финансовые операции с представителями оборонного и разведывательного компонента в правительстве России, что связано с торговлей Россией высокотехнологичным вооружением по всему миру».

Причинами санкций снова названы «плохое поведение» России в ходе кризиса на Украине и до сих пор никем и никак недоказанные «атаки русских хакеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября госдепартамент США опубликовал перечень российских компаний, сотрудничество с которыми запрещается в рамках односторонних санкций Вашингтона. В него включены 33 российских компании и шесть разведывательных структур.

В список попали «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Уралвагонзвавод» и целый ряд других объединений и предприятий, а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России.

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