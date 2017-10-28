Собчак и Крым: геополитика в стиле «Дом-2»

Симферополь, , 08:03 — REGNUM Столь откровенно провокационная кампания Ксении Собчак — проект компрадорской части российской «элиты», которая хочет показать другим элитным группам и Западу, что они всё ещё в игре на политической сцене, бессмысленно уверяя их, что принадлежность Крыма России носит вероятностный, а не абсолютный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Николай Кузьмин, комментируя провокационные высказывания потенциального кандидата в президенты РФ про статус российского Крыма.

«Если бы Собчак хотела бороться за процент голосов, она бы шла популистским путём. Но она начала свою кампанию с геополитики в стиле «Дом-2», а не с острых социальных вопросов, волнующих общество, и не с проблем, актуальных для целевой молодёжной аудитории. Это говорит о том, что её кампания — это проект компрадорской части российской «элиты», которая хочет показать другим элитным группам и Западу, что они игроки на политической сцене», — отметил политолог.

По его словам, серия заявлений Собчак о Крыме показывает, что она отнюдь не проект президентской администрации, как это многим хотелось бы видеть.

«Приурочивание даты выборов к годовщине вхождения Крыма в состав России означало символический итог для всех возможных разговоров о правомерности этого события и надежд для некоторых на пересмотр результатов этого события. Собчак пытается показать, что принадлежность Крыма России ещё носит вероятностный характер, а не абсолютный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак, объявила о своём желании баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. Спустя некоторое время она сделала сразу несколько провокационных заявлений, предложив, в частности, провести в Крыму повторный референдум о самоопределении.

В ответ, представители властей РК призвали ее не спекулировать на «острой» теме территориальной принадлежности полуострова и не оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.