Кто позволил Собчак безнаказанно трогать Крым?

Симферополь, , 07:05 — REGNUM «Мы не будем думать о том, кто или что стоит за стремительным явлением Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты Российской Федерации, так как это уже не важно, а важно то, что она говорит с помощью всей системы СМИ, и то, какие процессы могут сдвинуть её слова. Всё, что сегодня может быть истолковано в качестве таких сигналов, как по Крыму, — во вред России, давление на которую в ходе предстоящих президентских выборов может быть только усилено», — так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM слова Ксении Собчак насчёт повторного референдума в Крыму политолог Григорий Трофимчук.

«Повторяю, уже абсолютно без всякой разницы, что этому предшествовало. И вот теперь, исходя из слов этого потенциального пока ещё кандидата автоматически выходит так, что не только один Крым, «с точки зрения международного права» или чьего-то мнения, может являться частью других стран. Но также Калининград, Южные Курилы, Карельский перешеек и много чего ещё, так как после 1991 и, уже тем более, 2014 года международное право имеет слишком плавающие трактовки, его по сути уже нет», — отметил эксперт.

Поэтому, по словам специалиста, если какие-то силы со стороны всерьёз решат опереться на такие подходы, то у России могут возникнуть проблемы нового качества и уровня.

«Тем более что Ксению Анатольевну за такие слова никто, как все видят, не арестовывает, не сажает надолго в тюрьму, а даже как бы наоборот: нахваливают за демократичную позицию. Хотя существует известная цитата действующего президента РФ Владимира Путина о том, что тема принадлежности Крыма не обсуждается в принципе. Отсюда Запад, и конкретно США, могут сделать ещё один далеко идущий вывод: раз кандидата Собчак за это не «забирают», значит, Кремль хочет замириться с Белым домом. За счёт кого? Это может вызвать нехорошие мысли у самих крымчан, которым, таким образом, намекают на возможность нового референдума. Повторяю: весь вопрос в том, что за такие слова Собчак никто не трогает, и именно это является ключевым моментом, при всей нашей любви к демократии, в рамках которой все якобы могут говорить что угодно. И это совсем не смешно», — пояснил Григорий Трофимчук.

Он также напомнил, что другие оппозиционные кандидаты тоже имеют свою неоднозначную позицию по Крыму, в частности, Григорий Явлинский, который так же предлагает с этой проблемой что-то решать. Однако, дело в том, что тезисы Явлинского по самым главным пунктам никто не воспринимает как какой-то сигнал в сторону Запада; более того: кандидат Явлинский ни за что бы и никогда не смог придать своему тезису по Крыму такой, как у Собчак, информационный объём и вес.

«И теперь главное. России в целом, как и её власти, уже бесполезно слать Западу сигналы, доказывать и показывать, что выборы в стране пройдут демократично. Запад это больше не волнует в принципе, так как 2014 год уже произошёл, всё уже случилось — и даже больше того. Поэтому всё, что сегодня может быть истолковано в качестве таких сигналов — во вред самой России, давление на которую в ходе предстоящих президентских выборов может быть только усилено», — подчеркнул Григорий Трофимчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак, на днях объявила о намерениях баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. Спустя некоторое время она сделал несколько провокационных заявлений по Крыму, в частности, предложив провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

В ответ представители властей Республики Крым попросили Собчак не спекулировать на «острой» и серьёзной теме территориальной принадлежности полуострова, а также оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.

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