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Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии

Политика

Парламентские выборы в Каталонии назначены на 21 декабря

Мадрид, 27 октября 2017, 21:55 — REGNUM  Правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном отстранено от должностей решением Совета министров Испании. Об этом 27 октября объявил премьер-министр королевства Мариано Рахой, передаёт El País.

По его словам, парламент автономного сообщества также распущен. На 21 декабря 2017 года в Каталонии назначены парламентские выборы.

Таким образом, как отмечает издание, правительство Испании воспользовалось 155-й статьей Конституции, которая позволяет отстранить от власти руководство Каталонии и ввести на её территории прямое управление из Мадрида.

Комментируя принятое решение, Мариано Рахой призвал руководство автономного сообщества смириться с законами Испании, заверив, что правовое государство докажет, что имеет инструменты, гарантирующие их исполнение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодна законодательное собрание Каталонии одобрило резолюцию, которая была предложена сторонниками независимости региона от Испании. Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

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Референдум о независимости Каталонии

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