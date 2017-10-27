Военные США нашли химоружие в зонах, бывших под контролем ИГ*

Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США зафиксировала использование террористами из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 27 октября, заявил представитель американской коалиции Райан Диллон в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что представители американской антитеррористической коалиции обнаружили в двух различных местах мины и гранаты от РПГ с химическими веществами, которые пытались использовать в качестве химического оружия.

«Также мы видели запасы промышленных материалов, которые при смешивании могут быть использованы каким-то химическим образом», — рассказал Диллон.

Напомним, ещё в начале августа американская коалиция цинично утверждала, что не знает ни одного случая применения химического оружия в Сирии боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Только 19 октября Госдеп США признал использование химических веществ в Сирии террористами другой группировки — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что США все время пытаются обвинить в использовании химического оружия против мирных жителей сирийских военных, но никаких реальных доказательств этого до сих пор представлено не было.