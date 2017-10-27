Босния надеется стать кандидатом в ЕС во время болгарского председательства

Сараево, , 21:38 — REGNUM Босния и Герцеговина рассчитывает получить статус кандидата в члены Европейского союза в период председательства Болгарии в Совете ЕС, которое предстоит в первой половине 2018 года. Об этом заявил премьер-министр БиГ Денис Звиздич на переговорах с болгарским коллегой Бойко Борисовым 27 октября в Сараево.

Премьер-министр Болгарии прибыл в Боснию и Герцеговину накануне с двухдневным визитом, который уже объявлен знаковым — страну впервые посещает болгарский политик столь высокого уровня.

Одной из центральных тем переговоров наряду с вопросами развития двусторонних отношений стала тема евроинтеграции Западных Балкан. Как заявил Бойко Борисов, главным препятствием на пути в ЕС для стран региона остаются проблемы прошлого, которые, по его словам, «необходимо оставить в истории, и начать смотреть вперёд».

«Любой возврат даже к нашему недалёкому прошлому уничтожает все перспективы. Мы не можем оставить нерешённые вопросы, убрав их в стол, и заявить, что когда мы вступим в ЕС, они разрешатся каким-нибудь образом. Мы должны решить их сейчас — ценой всех политических жертв. Западные Балканы не могут без Сербии, Македонии, Черногории, не могут и без Боснии и Герцеговины», — заявил болгарский премьер.

По мнению Борисова, в предстоящие полтора года, когда в ЕС будут председательствовать Болгария, Австрия и Румыния, у балканских стран стран есть возможность для значительного сближения с Евросоюзом.

«С одной стороны, у нас есть Brexit, а с другой — огромный рынок с великолепной природой и огромными возможностями на Балканах», — отметил он.

«У нас есть реальный шанс, но в то же время мы не должны быть слишком оптимистичны», — подчеркнул болгарский премьер. По его словам, все двусторонние проблемы должны разрешать политические элиты соответствующих государств, не ожидая, что решения за них будет принимать Европейский союз.

В числе других обсуждавшихся тем была проблема распространения радикального ислама на Балканах. Денис Звиздич заверил Бойко Борисова, что на территории Боснии и Герцеговины нет террористических баз, а распространение экстремистских идей в любых формах жёстко преследуется в стране.

Напомним, Босния и Герцеговина взяла курс на евроинтеграцию в 2008 году, подписав договор об ассоциации с Европейским союзом. В феврале 2017 года Сараево подало заявку на вступление в ЕС. Против сближения с Евросоюзом выступают боснийские сербы, составляющие треть населения страны.

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