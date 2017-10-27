В Бахрейне боевики атаковали автобус с сотрудниками полиции

Манама, , 21:35 — REGNUM Неизвестные боевики совершили нападение на автобус с сотрудниками полиции в Бахрейне. Об этом 27 октября сообщает министерство внутренних дел королевства в своём микроблоге в Twitter.

Как отмечается, нападение было совершено на одной из главных магистралей столицы страны Манамы — улице Халифы бен Салмана в районе Жед Хафс.

В результате атаки несколько сотрудников сил правопорядка получили ранение. Точное число пострадавших в настоящее время уточняется.

Отметим, что подобные атаки на полицейских в Бахрейне происходят регулярно. Так, в начале октября на окраине Манамы террорист-смертник атаковал отряд полиции, охранявший шиитскую процессию по случаю праздника Ашура. В результате взрыва пострадали пять сотрудников полиции.

Напомним, шииты являются большинством в Бахрейне, однако управляется страна суннитской монархией, против которой часто проводятся акции протеста. Власти обвиняют в нападениях на полицейских и военных «шиитских активистов».

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