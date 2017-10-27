Глава Марий Эл избавился от трех заместителей

Йошкар-Ола, , 20:58 — REGNUM В Марий Эл проводится реорганизация ряда министерств и ведомств, утверждается новая структура правительства республики. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале региона, подписал глава Александр Евстифеев.

Согласно документу, число заместителей председателя правительства сократится с десяти до семи человек, трое из которых будут первыми заместителями, сообщает ИА REGNUM.

Кроме того, за счет присоединения комитета по туризму к министерству спорта образуется министерство молодежной политики, спорта и туризма Марий Эл с передачей ряда функций от министерства образования и науки. Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения преобразован в комитет гражданской обороны и защиты населения, из функций ведомства исключены полномочия по охране окружающей среды и недропользованию.

Эти функции перейдут министерству лесного и охотничьего хозяйства республики, которое будет переименовано в министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды.

Также министерство юстиции будет переименовано в министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции.

Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства будет переименовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства, лишаясь полномочий в сфере промышленности.

За промышленность теперь будет отвечать министерство экономического развития и торговли, которое будет переименовано в министерство промышленности, экономического развития и торговли.

Будет образовано управление делами главы Республики Марий Эл и правительства Республики Марий Эл.

По словам главы региона Александра Евстифеева, окончательно правительство республики будет сформировано к 21 ноября. Он заявил, что изменится и штатное расписание.

«Я уже неоднократно заявлял об этом ранее, подтверждаю и сейчас: новое правительство сократится. Это станет возможным благодаря оптимизации. К примеру, у нас ликвидированы должности трех заместителей главы республики, а, значит, ликвидированы должности их помощников, специалистов и консультантов, их секретариаты, — прокомментировал новую структуру органов власти Евстифеев. — Все заместители являются, что называется, освобожденными, то есть не совмещают должности министров и замов. Шесть из них будут работать на территории Марий Эл, один — в Москве, он возглавит постоянное представительство республики. Что касается первых замов, в новой структуре их будет трое».

По мнению главы Марий Эл, утвержденная структура правительства полностью соответствует современным управленческим потребностям республики или задачам исполнительной власти региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после вступления в должность главы Марий Эл Александра Евстифеева правительство республики было отправлено в отставку. Однако члены правительства будут нести возложенные на них обязанности до окончания формирования нового правительства.