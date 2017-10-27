СМИ: Испанские прокуроры готовятся обвинить главу Каталонии в мятеже

Мадрид, , 20:45 — REGNUM Испанская прокуратура готовится предъявить главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону обвинение в мятеже, сообщает 27 октября ряд европейских СМИ.

По информации издания Independent, ссылающегося на заявление неназванного представителя испанской прокуратуры, обвинение будет предъявлено Пучдемону уже на следующей неделе.

Уточняется, что вопрос о правомочности таких обвинений будет решать суд.

В то же время телеканал Sky News сообщает, что по испанскому законодательству за подобные преступления можно получить до 30 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Германия и Великобритания не признали независимость Каталонии, декларированную парламентом региона.

Незадолго до этого Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум властям Каталонии, дав им три дня на приостановку утвержденной парламентом каталонской автономии резолюции о независимости региона.

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