СМИ: Испанские прокуроры готовятся обвинить главу Каталонии в мятеже

Мадрид, 27 октября 2017, 20:45 — REGNUM Испанская прокуратура готовится предъявить главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону обвинение в мятеже, сообщает 27 октября ряд европейских СМИ.
По информации издания Independent, ссылающегося на заявление неназванного представителя испанской прокуратуры, обвинение будет предъявлено Пучдемону уже на следующей неделе.
Уточняется, что вопрос о правомочности таких обвинений будет решать суд.
В то же время телеканал Sky News сообщает, что по испанскому законодательству за подобные преступления можно получить до 30 лет тюрьмы.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Германия и Великобритания не признали независимость Каталонии, декларированную парламентом региона.
Незадолго до этого Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум властям Каталонии, дав им три дня на приостановку утвержденной парламентом каталонской автономии резолюции о независимости региона.
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