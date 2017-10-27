Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина-НАТО

Будапешт, , 20:41 — REGNUM Венгрия наложила на проведение саммита Украина-НАТО, который был намечен на 6 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто 27 октября на пресс-конференции в Будапеште.

Для созыва саммита требовалось единогласное решение стран-членов НАТО. Между тем, как сообщил Сиярто, Венгрия выступила против, так как «не может поддержать интеграционные устремления Украины».

Глава МИД Венгрии отметил, что после принятия на Украине закона «Об образовании» Будапешт чувствует себя так, словно «получил удар в спину».

Кроме того, как заявил министр, беспокойство венгерской стороны вызывают ещё два законопроекта, находящихся сейчас на рассмотрении Верховной рады Украины — о языке и о гражданстве.

Сиярто подчеркнул, что Будапешт продолжит предпринимать дипломатические усилия для блокирования евроинтеграционных порывов Киева до тех пор, пока национальные меньшинства на Украине не будут считать, что все их права гарантированы.

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