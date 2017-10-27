Германия и Британия отказались признавать независимость Каталонии

Барселона, Испания, , 20:18 — REGNUM Правительства Германии и Великобритании не признают декларированную парламентом Каталонии независимость региона, сообщил 27 октября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и телеканал Sky News.

«Суверенитет и территориальная целостность Испании неприкосновенны и такими останутся. Односторонне провозглашенная независимость нарушает эти принципы. Федеральное правительство Германии не признает его», — говорится в сообщении Штеффена Зайберта.

В свою очередь, телеканал Sky News, ссылаясь на официальных лиц сообщил, что «Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю декларацию о независимости, принятую каталонским региональным парламентом».

Декларация «основана на голосовании, которое испанским судом было признано незаконным», согласно сообщения телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум всем ветвям власти Каталонии, по условиям которого им даётся три дня на приостановку утвержденной парламентом каталонской автономии резолюци о независимости региона.

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