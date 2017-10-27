WikiLeaks обещает $100 тысяч за оставшиеся документы об убийстве Кенннеди

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Специализирующийся на публикации конфиденциальной информации портал WikiLeaks объявил вознаграждение в размере $100 тысяч за оставшиеся необнародованными документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Соответствующее заявление опубликовано 27 октября в Twitter организации.

Как считают в WikiLeaks, в той части документов, которая осталась засекреченной, могут содержаться данные, свидетельствующие о «нарушениях закона, неисполнительности и административных ошибках», допущенных властями США.

Напомним, ранее на неделе Национальный архив США обнародован 2891 ранее засекреченный документ по убийству Джона Кеннеди в 1963 году. При этом часть файлов не была опубликована по указу президента США Дональда Трампа, так как раскрытие содержащихся в них данных несёт потенциальную опасность для страны.

Сегодня в ЦРУ сообщили, что в архивах ведомства остаются ещё порядка 18 тысяч документов, касающихся расследования.

В общей сложности, с учётом последней публикации, достоянию общественности представлено около 69 тысяч документов из имеющихся 87 тысяч.

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