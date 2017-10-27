Конституционный суд Испании предъявил ультиматум Каталонии

Мадрид, , 19:55 — REGNUM Конституционный суд Испании сформулировал условия ультиматума всем ветвям власти Каталонии, сообщает 27 октября газета El Pais.

По информации издания, после голосования парламента каталонской автономии за резолюцию о независимости, прошедшего 27 октября, всем ветвям власти Каталонии даётся три дня на приостановку этого решения.

«Конституционный суд дает три дня женералитету, парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении», — говорится в сообщении Конституционного суда Испании.

Напомним, ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон в своем микроблоге в очередной раз призвал решить политический кризис методом диалога и выработать его мирное решение, соответствующего нормам как международного, так и национального права.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Сенат Испании одобрил меры, которые может принять испанское правительство для ограничения прав автономии за невыполнение обязательств перед Мадридом.

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