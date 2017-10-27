МИД РФ: В докладе ОЗХО-ООН по Сирии проигнорировано мнение России

Москва, , 19:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации констатировало, что мнения и оценки российских специалистов полностью проигнорированы в докладе Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию (СМР) возможных случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что подошли к изучению доклада Организации по запрещению химического оружия и Организации Объединённых Наций крайне тщательно.

Однако уже при первом знакомстве с документом был сделан однозначный вывод — мнение российски специалистов по вопросу применения химического оружия в Сирии просто проигнорировали.

«Но уже при первом ознакомлении с ним бросается в глаза, что мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в Механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными. Отсутствуют и ответы на поставленные нами вопросы», — заявил МИД РФ.

Более того, в доклад включены прямо противоположные выводы сделанные анонимными исследовательскими центрами и «независимыми экспертами», которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией».

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе. Одновременно, как указывалось в заявлениях МИД России от 24 и 25 октября, продумаем и передадим на рассмотрение членов Совета Безопасности ООН схему дальнейших шагов в связи с истечением 16 ноября сего года нынешнего мандата СМР», — сказано в заявлении МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию возможных случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) сегодня, 27 октября, представил доклад, в котором ответственность за якобы совершенную химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун в Сирийской Арабской Республике 4 апреля 2017 года возложена на сирийские власти.

Однако, до сих пор никто не представил внятных доказательств того, что химическая атака в том виде в котором её описывают западные СМИ действительно имела место быть, а также нет доказательств причастности к этому сирийского правительства.

Читайте развитие сюжета: В Сирии проведена встреча военных России и США