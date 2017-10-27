Александр Белов, , 20:52 — REGNUM

Государственный департамент закрыл офис, который проводит санкционную политику, и это несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа подвергалась критике со стороны законодателей за её подход в отношении новых экономических санкций против России, пишут Робби Грамер и Дан Де Люк в статье для The Foreign Policy.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон ликвидировал должность координатора по вопросам политики в области санкций. Помимо координатора из госдепа уволены по меньшей мере ещё пять сотрудников в рамках грандиозного переформатирования работы внешнеполитического ведомства, сообщили бывшие дипломаты и источники в конгрессе.

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Теперь роль координатора политики в области санкций возложена лишь на одного чиновника среднего уровня — Дэвида Тесслера, который занимает должность заместителя директора отдела политического планирования. Ранее отдел политического планирования представлял из себя небольшую команду, которая предоставляла госсекретарю стратегические рекомендации, однако этот отдел не управлял программами или инициативами. Сейчас власть этого отдела значительно выросла, и всё это благодаря стремлению Тиллерсона «переформатировать» государственный департамент.

Некоторые сотрудники государственного департамента считают, что увеличившийся масштаб и влияние отдела политического планирования могут привести к созданию «миниатюрной вотчины» Тиллерсона, необходимой для того, чтобы снизить необходимость взаимодействия с остальными отделами государственного департамента и уменьшить надзор со стороны законодателей.

Отдел по санкциям был распущен после того, как администрация президента США Дональда Трампа упустила крайний срок — 1 октября 2017 года — для введения новых санкций против России, которые были одобрены конгрессом в августе этого года. Подобный шаг увеличил озабоченность как демократов, так и республиканцев относительно того, что Белый дом неправильно управляет государственным департаментом и подрывает роль дипломатии США.

«Ликвидация должности координатора по санкциям, по-видимому, является частью более масштабного реорганизационного погрома, который сейчас происходит в государственном департаменте», — заявил представитель члена комитета по иностранным делам сената Бена Кардина Шон Бартлетт.

В государственном департаменте так и не прокомментировали информацию о ликвидации отдела по санкциям. Бен Кардин и председатель комитета по международным отношениям сената США республиканец Боб Коркер обрушились на администрацию Трампа в связи с её неспособностью ввести новые санкции против России, которые ранее были одобрены конгрессом. Позднее в Белом доме Коркеру заявили, что санкционные меры будут приняты в отношении оборонных предприятий РФ и её разведывательных служб.

Бывшие официальные лица США и экспертное сообщество в настоящий момент обеспокоены только одним вопросом: не подорвёт ли ликвидация должности координатора политики в области санкций способность государственного департамента контролировать соблюдение этих санкций. Санкции стали краеугольным камнем внешней политики США по отношению к таким противникам, как Иран и Северная Корея.

Другие бывшие официальные лица заявили, что ликвидация отдела по санкциям и назначение лишь одного ответственного за проведение санкционной политики является ошибкой, особенно в тот момент, когда Белый дом, похоже, изо всех сил пытается справиться с рядом вопросов внешней политики и сформулировать свою чёткую позицию.

Ещё один бывший правительственный чиновник заявил, что без отдела по санкциям увеличивается риск того, что внутри государственного департамента могут возникнуть бюрократические бои между смежными агентствами по санкциям.

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Министерство финансов США берёт на себя инициативу по техническому аспекту санкций, но для осуществления карательных мер требуется тщательная координация с союзниками, в частности с Европейским союзом, для оказания дипломатической поддержки и обеспечения единого подхода. Это означает, что государственный департамент играет решающую роль в эффективном применении санкций.

Вопросы, связанные с санкциями, в настоящий момент разбросаны по множеству разных отделов, включая бюро экономических и деловых вопросов, бюро по делам национальной безопасности и нераспространения ядерного оружия, бюро по делам международных организаций. Для того, чтобы государство смогло нанести мощный санкционный удар, необходимо создать полноценное бюро по координации санкций, считает бывший чиновник, работавший в администрации бывшего президента США Барака Обамы, Эдвард Фишман.

Санкции стали основой внешней политики США, и администрация Трампа рекламировала их как ключевой инструмент для противодействия режимам в Северной Корее и Иране. При наложении санкций на то или иное государство государственный департамент всегда будет играть ключевую роль в определении эффективности этих санкций.

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