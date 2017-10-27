Карлес Пучдемон: Каталония — страна свободы и блага

Барселона, Испания, , 19:32 — REGNUM «Каталония была и будет страной свободы и блага народа», — сообщил 27 октября председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в своем микроблоге.

Кроме того, каталонский лидер в очередной раз выразил надежду на то, что возникший после референдума политический кризис будет решен методом диалога, а также призвал к выработке его мирного решения, соответствующего нормам как международного, так и национального права.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции в ответ на утверждение в парламенте Каталонии резолюции о провозглашении независимости региона. Данная статья даёт право правительству Испании ограничивать права автономии в случае невыполнения властями региона обязательств перед Мадридом.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии 70-ю голосами против десяти утверждил резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

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