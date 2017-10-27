Белгородская облдума переназначила заместителей губернатора Савченко

Белгород, , 19:16 — REGNUM В Белгородской области первым заместителем губернатора и главой департамента имущественных и земельных отношений останется Валерий Шамаев, все остальные восемь заместителей главы региона также продолжат работу на своих постах. На заседании 26 октября все кандидатуры были утверждены депутатами облдумы.

Кандидатов на утверждение облдумы представил вновь избранный губернатор Евгений Савченко. Он решил не менять своих заместителей.

В должности начальника департамента экономразвития продолжит работать Олег Абрамов, Станислав Алейник остался начальником департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, Владимир Боровик — начальником департамента финансов и бюджетной политики, Юрий Галдун — начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, Евгений Глаголев — начальником департамента строительства и транспорта, Наталия Зубарева — начальником департамента здравоохранения и социальной защиты населения, Ольга Павлова — начальником департамента внутренней и кадровой политики, Наталия Полуянова — начальником департамента образования.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября 2017 года Евгений Савченко вновь был избран главой региона — это уже седьмой его губернаторский срок. Он руководит Белгородской областью с 1993 года.

За Савченко проголосовал 466 тыс. 971 человек — 69,29% избирателей. Вторым стал коммунист Станислав Панов — 15,95%, третьим — Константин Климашевский (ЛДПР) — 8,14%, а Эдуард Чаусов (Партия ветеранов России) финишировал с результатом 4,26%.

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Получая удостоверение об избрании губернатором, Савченко предупредил, что изменения в составе правительства будут незначительными, «косметическими». Так что переназначение заместителей не стало сюрпризом.

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором выразил надежду, что губернатор Савченко «будет не только готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможет помочь кадрами другими регионам и федеральному центру».

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После инаугурации первым делом Савченко продлили полномочия сенатора Николая Рыжкова. В течение следующих пяти лет 88-летний Рыжков будет представлять в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.

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