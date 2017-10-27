Ирак заявил о прекращении огня в иракском Курдистане

Багдад, , 19:13 — REGNUM Военная операция в курдских районах Ирака будет приостановлена на сутки, сообщает 27 октября пресс-служба правительства Ирака.

Режим прекращения огня будет действовать сутки. Пресс-служба сообщает, что это решение было принято премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади и предусматривает прекращение огня на 24 часа.

Уточняется, что в указанное время перемирия части иракской армии будут находиться во всех спорных районах и на международно признанных границах.

В сообщении правительства Ирака подчеркивается, что объявление режима прекращения огня имеет целью «избежать столкновений и кровопролития между сыновьями единой родины».

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт официального Багдада и курдских регионов Ирака начался после проведения там референдума о независимости курдской автономии. В ответ на него власти Ирака объявили о начале силовых мероприятий по восстановлению контроля над этими территориями. Операция привела к многочисленным вооруженным столкновениям между иракскими силовиками и отрядами курдского ополчения.

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