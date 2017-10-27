Пятница, 27 Октября 2017 года
18:19:33 МСК

Туск о Каталонии: Мадрид — единственный собеседник для ЕС

Политика

Глава Европейского совета надеется, что Испания «предпочтёт силу аргументов аргументам силы»

Брюссель, 27 октября 2017, 18:17 — REGNUM  Решение парламента Каталонии о провозглашении независимости автономного сообщества от Испании ничего не меняет в позиции Европейского союза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Для ЕС ничего не меняется. Испания остаётся нашим единственным собеседником», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом Туск выразил надежду, что «испанское правительство предпочтёт силу аргументов аргументам силы».

На твит председателя Европейского совета отреагировал глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон:

«Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов».

Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии проголосовало за принятие резолюции, которая была предложена сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс евро к доллару упал на фоне новостей из Каталонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить