Туск о Каталонии: Мадрид — единственный собеседник для ЕС

Брюссель, , 18:17 — REGNUM Решение парламента Каталонии о провозглашении независимости автономного сообщества от Испании ничего не меняет в позиции Европейского союза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Для ЕС ничего не меняется. Испания остаётся нашим единственным собеседником», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом Туск выразил надежду, что «испанское правительство предпочтёт силу аргументов аргументам силы».

На твит председателя Европейского совета отреагировал глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон:

«Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов».

Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии проголосовало за принятие резолюции, которая была предложена сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

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