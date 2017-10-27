Белгородская область: судьба мэра Старого Оскола решится 15 ноября

Старый Оскол, Белгородская область, , 18:07 — REGNUM В Белгородской области 17 депутатов Старооскольского горсовета выступили за отставку главы округа Александра Гнедых. Как сообщил портал «БелПресса», председатель горсовета Евгений Согуляк и председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Ефимов подали Александру Гнедых уведомление о том, что заседание совета, на котором депутаты будут голосованием решать вопрос об отставке мэра, пройдет 15 ноября.

Самого Гнедых на заседание пригласили — чтобы он дал «свои пояснения, возражения, свое видение данной ситуации».

Под «данной ситуацией» подразумевается вотум недоверия, который депутаты вынесли мэру в июне 2017 года после его отчета о работе городской администрации. Народные избранники и представители крупнейших предприятий региона раскритиковали работу Гнедых и обвинили его в неумении выстроить диалог с бизнесменами и привлечь инвесторов. Депутаты отчет приняли, но признали неудовлетворительным и выдали список вопросов, по которым мэр должен был отчитаться в сентябре. Полученные ими в сентябре ответы также депутатов не удовлетворили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно стало известно, что мэр, попытавшийся через суд признать решение депутатов незаконным, потерпел неудачу и там. Иск Гнедых был отклонен после того, как судья несколько раз продлевал сроки рассмотрения дела.

В то же время у Гнедых появились и защитники. Например, депутат Анатолий Кондауров, заслуженный учитель РФ Геннадий Кравцов и почетный металлург Михаил Соколов написали открытое письмо губернатору Савченко, в котором заявили, что не все в горсовете поддерживают травлю Гнедых, а только депутаты, лоббирующие интересы «зарвавшихся местных олигархов».

Мнение о том, что Гнедых просто оказался «неудобным» политиком, имеет веские основания: точно так же в 2013 году Старый Оскол «сверг» прошлого мэра Павла Шишкина. Он без стеснения заявлял в интервью, что не поладил с руководителями крупных предприятий, в том числе кондитерского холдинга «Славянка», агрохолдинга «Белая птица» и ОАО «КМАпроектжилстрой». В скандале вокруг Гнедых некоторые из них снова участвуют, как и в 2013 году.

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