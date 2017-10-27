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Рахой: Законность в Каталонии будет восстановлена

Политика

Заявление премьер-министр Испании связано с одобрением введения в действие 155-й статьи конституции

Мадрид, 27 октября 2017, 18:17 — REGNUM  Премьер-министр Испании МарианоРахой призвал испанцев к спокойствию и пообещал, что верховенство права восстановит законность в Каталонии. Об это глава испанского правительства заявил 27 октября на своей странице в Twitter.

Заявление премьер-министра связано с одобрением Законодательным собранием сената Испании предложения Совета министров по введению в действия 155-й статьи конституции, позволяющий остановить автономный статус Каталонии и ввести прямое управление.

Ранее Рахой сообщил, что в случае применения 155-й статьи Конституции, президент, вице-президент и советники Женералитата будут уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, решение сената Испании было принято примерно через час после того, как Законодательное собрание Каталонии проголосовало большинством голосов за принятие резолюции, признающей независимость автономного сообщества от Испании.

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Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Большинство каталонцев, пришедших на выборы, проголосовало за отделение от Испании. Мадрид результаты референдума признать отказался, а Конституционный суд Испании аннулировал закон о референдуме.

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Референдум о независимости Каталонии

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