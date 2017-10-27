Российские офицеры СЦКК в Донбассе попали под миномётный обстрел ВСУ

Донецк, , 17:44 — REGNUM Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе 27 октября подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По словам главы представительства Руслана Якубова, в 15:25 начался обстрел наблюдательного пункта «Безыменное». Было выпущено 25 мин калибра 82 мм.

Сообщается, что в настоящее время огонь продолжает вестись с направления населённого пункта Широкино.

Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Как заявил Якубов, вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров РФ, ДНР и Украины, находится в укрытии.