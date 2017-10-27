Второй за два года: глава воронежской соцзащиты покинул пост

Воронеж, , 17:43 — REGNUM Андрей Измалков уволен с поста руководителя департамента социальной защиты Воронежской области. Соответствующий приказ подписал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Согласно официальной информации, Андрей Измалков освобождается от замещаемой должности 30 октября 2017 года «в связи с досрочным прекращением полномочий по инициативе работника».

Уже известно, кто займет этот пост — согласно указу губернатора, с 31 октября на должность руководителя департамента назначена Ольга Сергеева, которая возглавляет ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области».

Андрей Измалков занял пост главы департамента в апреле 2016 года. Его предшественница Наталья Самойлюк была уволена в декабре 2015 года после пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате. Тогда в огне погибли 23 пациента, которые не были способны самостоятельно спастись, 24 получили ожоги, отравились дымом. По данным МЧС, жертв пожара могло быть гораздо больше: большинство пациентов в корпусе были лежачими, работники интерната, пожарные и местные жители выносили их буквально на руках. Прокуратура провела массовые проверки соблюдения пожарной безопасности в соцучреждениях и нашла более 800 нарушений.

Впрочем, и при Измалкове ведомство оказалось замешано в скандалах. Так, в августе этого года, по итогам проверки работы департамента Контрольно-счетной палаты были выявлены нарушения исполнения контракта на 82 млн рублей на поставку средств гигиены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Информация о возможном увольнении Измалкова появилась в середине октября, но тогда чиновник опроверг ее.