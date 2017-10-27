В одном из крупнейших ювелирных заводов России проходит обыск

Кострома, , 17:33 — REGNUM В здании одного из крупнейших российских ювелирных заводов «Топаз» в Костроме сегодня, 27 октября, проходит обыск. Производство остановлено, в помещении завода работают следователи.

По информации Следственного Комитета по Костромской области, следственные действия проводятся в рамках недавно возбужденного уголовного дела по ч.1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

Руководство завода о происходящем не сообщает. Официальный сайт завода не работает, нет свежей информации и в официальной группе предприятия в соцсети. Связанный с заводом новостной ресурс «Новости44» также не сообщает о случившемся.

Отметим, что 10 сентября 2017 года завод «Топаз» отметил свое 25-летие. Тогда сообщалось, что «Топаз» это круп­ней­шее юве­лир­ное производство, сотрудники которого «об­ра­баты­ва­ют око­ло 2-х мил­лионов изделий в год».

Костромской ювелирный завод «Топаз» возглавляет Аркадий Гутерман. Его сын — Максим Гуттерман является депутатом Костромской областной Думы.

Согласно интервью Аркадия Гуттермана, данном в 2013 году, завод «Топаз» входил тройку крупнейших в России по объемам производства ювелирных изделий из золота. Производством и продажей изделий занимались 1300 человек.