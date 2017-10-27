Председатель литовских социал-демократов о «раскольниках»: удачи – не желаю

Вильнюс, , 17:00 — REGNUM Действующий председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас прокомментировал решение своих бывших соратников, покинувших партию, создать новое, альтернативное социал-демократическое движение. По его мнению, видимо, в Литве накопилось «так много социал-демократов и левых ценностей», что необходимо немедленно создавать еще одну политическую силу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 октября.

Кроме того, по словам Палуцкаса, партия, которую покинули «старые волки», наверное, была «недостаточно социал-демократичной», поэтому необходимо создать новую силу.

Лидер партии не скрывал иронии в социальной сети Facebook, но ему все еще неясно, какой цели добиваются его «бывшие товарищи по партии», делая такой шаг.

«А ведь они обещали вернуться. Но, наверное, этих настоящих левых классических социал-демократических ценностей скопилось так много, что ждать нельзя. Нужно создавать новую партию, потому что та, которую они только что пафосно покинули и которую сами «создавали» 30 лет, показалась им не социал-демократичной. Удачи им я не желаю, но каждый имеет право собираться в политические организации. Какие бы цели не преследовались», — написал Палуцкас.

Парламентарии, которые несколько недель назад ушли из Социал-демократической партии, во главе с экс-премьером Гедиминасом Киркиласом и экс-министром Юозасом Бернатонисом призывают бывших соратников присоединиться к новой социал-демократической партии.

Длившаяся несколько месяцев драма разъединения социал-демократов закончилась несколько недель назад, а бунтари, которые раньше не говорили ни о каких новых образованиях, видимо, передумали, и будут пытаться вернуться на политическое поле с другой партией.

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