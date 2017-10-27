В Литве создадут новую социал-демократическую партию

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM Парламентарии, которые несколько недель назад ушли из Социал-демократической партии, во главе со сразу двумя экс-премьерами страны — Гедиминасом Киркиласом и Альгирдасом Буткявичюсом — призывают бывших сподвижников присоединиться к новой партии социал-демократов.

«Мы обязаны сохранить в Литве социал-демократические ценности, во имя благополучия жителей защитить левую правящую коалицию. Товарищи, которые из-за разочарования или игнорирования в отделениях покидают социал-демократическую партию, не могут быть вытолкнуты из политической жизни Литвы. Мы не можем оставаться равнодушными к призывам товарищей сохранить политическую организацию с классическими социал-демократическими идеями. Мы верим в вашу твердую поддержку не только словами, но и работой, поэтому мы призываем вас присоединиться к новой социал-демократической партии», — говорится в обращении восьми членов парламентской рабочей фракции социал-демократов, которое получило новостное агентство BNS.

Обращение подписали Киркилас, Буткявичюс, Андрюс Паленис, Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Риманте Шалашявичюте, Римантас Синкявичюс, Артурас Скарджюс. Эти бывшие влиятельные старожилы Социал-демократической партии Литвы несколько недель назад не стали ждать исключения из партии за то, что они пошли наперекор решению совета Социал-демократической партии Литвы уйти в оппозицию, и сами покинули ряды партии. Упомянутые парламентарии в Сейме подписали коалицию с правящими аграриями.

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