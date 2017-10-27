Почему Собчак не отдаст Курилы и Калининград

Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM Тележурналистка Ксения Собчак не поедет агитировать избирателей в Крым. Об этом она заявила 27 октября на встрече с жителями Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свой отказ поехать в Крым она объяснила тем, что считает Крым украинским. Напомним, эту свою позицию она озвучила на пресс-конференции в Москве, которая прошла 24 октября. Именно тогда Собчак официально заявила о том, что собирается стать кандидатом на пост президента России.

В связи с заявлением по Крыму было вполне логично спросить у Собчак, как она поступит с Курилами и Калининградом. Повод вполне весомый — уже много лет Япония безуспешно заявляет свои права на четыре острова Курильской гряды. Не всё просто и в Калининграде, где периодически всплывают проявления так называемой «кенигсбергизации».

Впрочем, Собчак заявила, что не собирается решать судьбу территорий страны. По её словам, это должен сделать народ. Кстати, тележурналистка особо отметила, что президентом становиться не собирается, а идёт на выборы лишь в качестве кандидата «Против всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября на пресс-конференции в Москве Собчак заявила: «С точки зрения международного права Крым — украинский». Это заявление ошарашило даже некоторых её поклонников. А часть экспертов отметили. что таким заявлением Собчак фактически встала на путь уголовного преступления.

Напомним, также на пресс-конференции Собчак назвала Урал ключевым регионом. В связи с этим то, что первым городом, который она посетила в рамках предстоящей кампании, стал Екатеринбург, совсем не удивительно.

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