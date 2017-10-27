Ольга Тихонова, , 19:31 — REGNUM

Самарцев волнует вопрос — зачем врио губернатора Дмитрий Азаров сохранил лицо главе Самары Олегу Фурсову, предложив ему должность министра труда, занятости и миграционной политики в региональном правительстве? В самарской элите удивлены не меньше, поскольку «наблюдались признаки того, что последует удаление сопротивляющегося Фурсова» с поста градоначальника.

При этом одни политологи отмечают, что уголовное преследование неугодного представителя власти — это обоюдоострый меч. Есть и другое мнение — для получения быстрого результата по отстранению неугодного ему не сворачивают шею, а перемещают на другую внешне значимую должность. Так сказать, по законам номенклатурной этики.

Неожиданные новости

26 октября Самару облетела весть о том, что и.о. прокурора Самары Александр Кузнецов внёс представление в городскую думу об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова. Речь шла об «аффилированости Фурсова к деятельности коммерческих структур, осваивающих средства муниципального бюджета».

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В этот же день на расширенном заседании областного правительства Азаров заявил, что предложил Фурсову возглавить минтруда региона, которым тот руководил, когда отставной глава области Николай Меркушкин в 2014 году решил сделать его главой Самары. Обязанности главы города возложены на первого зама в мэрии — Владимира Василенко.

В числе покровителей Фурсова в самарском истеблишменте называют экс-губернатора Константина Титова и министра труда РФ Максима Топилина. Пикантность ситуации с назначением Фурсова состоит еще и в том, что замминистром, руководителем департамента занятости в областном минтруда работает супруга главы города Ольга Фурсова.

Консолидация элит

По мнению политолога Андрея Колядина, решение Азарова по поводу Фурсова — это обычная практика губернаторов, которые пытаются выстроить вертикаль власти, приходя на территорию региона. Он обращает внимание на то, что в российской практике политического управления известны «тяжелые истории» противостояния области и города

«Некоторые губернаторы, не справившись с такой ситуацией, покидали свои места, уступая более молодым кадрам. Поэтому выстраивание конструктивных отношений между областью и столичным городом является жизненно необходимым для каждого губернатора. Так, в Нижнем Новгороде устанавливается одноуровневая система управления, в Самаре просто пошли по пути ротации кадров. Останется ли руководителем города Владимир Василенко или на его место придет кто-то новый, доверенный Азарову человек, покажет время. Но эта мягкая революция, бесспорно, пойдет на пользу и городу, и области», — полагает он.

По мнению депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, некоторые шаги Азарова носят непредсказуемый характер, у врио губернатора есть своя логика, и связана она с задачами, поставленными Кремлем.

«В эти задачи входит не только получение Азаровым определенных электоральных результатов, — пояснил он. — Конечно, приглашение в областное правительство столь одиозной фигуры, мягко говоря, не придает врио губернатора очков в глазах самарцев. Но, видимо, перед Азаровым поставлена также и задача консолидации элит. В каком-то смысле решение по Фурсову повторяет само решение президента страны по отставному губернатору Николаю Меркушкину, которого вместо того, чтобы посадить, пригласили пусть на декоративную, но все же должность в администрации президента. Это реалии нынешней политической культуры и своеобразной номенклатурной этики. Когда для получения быстрого результата по удалению неугодного человека с его кресла ему не сворачивают шею, а перемещают на другую внешне значимую должность, но в реальности не столь ключевую».

Обоюдоострый меч

«Азаров теоретически мог бы дожать Фурсова и возбудить уголовные дела, но цели выжигать всё напалмом Кремль губернаторам не ставит, — отметил Колядин. — Есть политическое искусство компромиссов. Поэтому было найдено компромиссное решение. Любые политические решения, которые начинаются с уголовных дел, могут закончиться уголовными делами против тех людей, которые используют их как способ политического давления. Уголовное преследование — это обоюдоострый меч».

Матвеев обращает внимание на то, что последствия уголовного преследования не выгодны элите.

«Если посмотреть на формально-юридическую сторону вопроса, то удалить имеющего пятилетний контракт Фурсова с должности главы города можно было либо на основании его личного заявления по собственному желанию, либо после возбуждения уголовного дела, закончившегося приговором суда, либо через отрешение от должности через выражение вотума недоверия, но это означало бы разбалансировку внутри регионального отделения «Единой России», — сказал депутат. — Тогда единороссам пришлось бы публично «трясти грязным бельем» на всеобщем обозрении. Это, очевидно, не входит в понимание Азарова о том, какой должна быть общественно-политическая стабильность в регионе и рейтинги партий накануне президентских выборов».

Некоторые политики подтверждают, что «силовой сценарий» отстранения Фурсова рассматривался. Но Азаров решил поступить быстро и мирно, сохранив главе Самары лицо, что, собственно, в традициях номенклатурных решений. Они находят параллели между нынешним «некровожадным» шагом Азарова и решением губернатора Меркушкина, отправившего в сентябре 2014 года избранного мэра Самары Азарова в отставку, назначив его сенатором в Совет Федерации от исполнительной власти региона.

«Меркушкин не стал тогда использовать силовые методы», — подчеркивают они.

Отметим, что с момента назначением врио губернатора Азарова — 25 сентября — политические наблюдатели предрекали скорую отставку градоначальника.

«Его имя вошло в историю Самары, как человека, умеющего только организовывать банкеты и торжественные мероприятия в стиле Брежнева с вручением друг другу бесчисленного количества грамот и медалей. В настоящее время в отношении большого количества руководителей Самары возбуждены уголовные дела», — резюмируют эксперты.