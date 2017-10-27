Глава Хакасии принял отставку руководителя своей администрации

Абакан, , 16:08 — REGNUM Валерий Денщиков освободил должность руководителя администрации главы Хакасии по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе хакасского правительства, руководитель республики Виктор Зимин поблагодарил Денщикова за то, что в непростой момент он дал свое согласие возглавить администрацию главы Хакасии и за время работы в этой должности смог выполнить целый ряд важных задач, поставленных перед ним главой региона.

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Валерий Денщиков — заслуженный тренер Российской Федерации. С января 2009 года возглавлял Министерство по физической культуре и спорту Хакасии. Является почетным жителем Аскизского и Алтайского районов. В феврале 2017 года возглавил администрацию Зимина. Это произошло вскоре после задержания предыдущего руководителя ведомства Владимира Бызова, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

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После того, как были обнародованы подробности громкого уголовного дела, Виктор Зимин уволил Бызова с занимаемой должности и попросил Денщикова «возглавить администрацию главы Республики Хакасия и вернуть ей утраченное доверие».