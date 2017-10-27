Главари экстремистской организации прибыли в Киев

Киев, , 16:15 — REGNUM Заместители руководителя экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, ранее помилованные президентом России Владимиром Путиным по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева, прибыли в Киев. Об этом сообщает 27 октября «Униан» со ссылкой на пресс-службу министерства информационной политики Украины.

В Киеве у главарей экстремистской организации запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Порошенко поздравил по телефону Чийгоза и Умерова с помилованием и высылкой из России. По мнению Порошенко, лидеры экстремистской организации являются «сыновьями» и патриотами Украины.

Читайте также: Заместители главы крымского «Меджлиса"* помилованы Владимиром Путиным

Напомним, 25 октября Ахтем Чийгоз и ИльмиУмеров после помилования президентом России были освобождены из заключения и отправились в Турцию.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: «Большая радость»: Порошенко поздравил двух экстремистов с освобождением