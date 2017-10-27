Лидер пермских коммунистов подал в отставку

Пермь, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае коммунисты поменяют лидера. Первый секретарь обкома Владимир Корсун подал в отставку. Однако его заявление ещё не завизировано высокопоставленными коллегами по партцеху, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Стоит отметить, что Корсун возглавляет партийное отделение уже 11 лет. Ожидается, что отставка состоится после 7 ноября, когда отпразднуют 100-летие Октябрьской революции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре федеральное руководство партии подвергло пермское отделение коммунистов серьёзной проверке. Уже в преддверии проверки активно шли разговоры о грядущей смене местного секретаря. Однако сам Корсун тогда отметил, что его пытаются отправить в отставку на протяжении 11 лет.

Между тем эксперты, в качестве причин потенциальной отставки называли внутрипартийный конфликт между младокоммунистами и представителями старой гвардии, а также отрицательная динамика, которую демонстрируют электоральные показатели в Прикамье.

По данным «Эха Москвы в Перми», краевое отделение коммунистов может возглавить бывший депутат Законодательного собрания Ксения Айтакова. Ее кандидатура согласована кадровой комиссией КПРФ.

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