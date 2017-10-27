Саакашвили вновь просит защиты у Киева

Киев, , 15:45 — REGNUM Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили повторно подал документы о предоставлении ему дополнительной защиты на Украине, 27 октября сообщает сайт Пятого канала.

Ранее миграционная служба Украины отклонила заявление Саакашвили о предоставлении ему дополнительной защиты с целью недопущения выдворения политика в Грузию на том основании, что заявление было подано через представителей. Теперь сообщается, что новое заявление Саакашвили подал собственноручно.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства во время пребывания в США по указу президента Петра Порошенко.

Саакашвили не смирился с этим и фактически незаконно прорвался на территорию Украины из Польши 10 сентября 2017 года. Вернувшись, Саакашвили развернул на Украине внутриполитическую борьбу против нынешнего президента Петра Порошенко и его клики.

Главными требованиями Саакашвили и его сторонников являются: отмена неприкосновенности депутатов Рады, принятие нового избирательного закона, а также создание антикоррупционных судов.