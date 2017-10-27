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Ирак договорился с курдами о перемирии на севере страны

Политика

Соглашение о прекращении огня охватывает все районы столкновений курдских формирований и сил, подконтрольных Багдаду

Багдад, 27 октября 2017, 15:41 — REGNUM  Между вооруженными силами Ирака и курдскими вооруженными формированиями достигнута договоренность о прекращении огня на севере Ирака, сообщает 27 октября Reuters со ссылкой на представителя сил коалиции под руководством США.

Представитель коалиции в Багдаде заявил, что соглашение о прекращении огня охватывает все районы столкновений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года вооруженные формирования, связанные с Багдадом, и курдские подразделения обвинили друг друга в применении силы вблизи границы Турции.

Ранее, 25 октября, правительство иракского Курдистана заявило о готовности заморозить результаты референдума и перейти к переговорам с центральным правительством Ирака.

Читайте также: Иракский Курдистан готов «заморозить» результаты референдума.

Напомним, Багдад проводит операцию по возвращению под свой контроль территории, которую силы курдских подразделений отбили у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поводом для таких действий центрального правительства Ирака стал референдум об отделении Курдистана от Ирака, прошедший 25 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Курды и Багдад обвинили друг друга в применении силы

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Референдум о независимости в Иракском Курдистане
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