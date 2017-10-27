Пятница, 27 Октября 2017 года
16:48:19 МСК

Число жалоб в ЕСПЧ против России значительно сократилось

Политика

Число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и на сегодняшний день составляет меньше восьми тысяч, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов

Москва, 27 октября 2017, 15:30 — REGNUM  Поток жалоб в ЕСПЧ против России значительно сократился.

«Количество жалоб, которые поступают в Европейский суд по правам человека, в последние годы сократилось в 3,5 раза — это за последние четыре года. Сегодня количество жалоб составляет меньше восьми тысяч», — сказал министр юстиции РФ Александр Коновалов в Москве на конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным».

Александр Коновалов добавил, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.

«Поступление жалоб в ЕСПЧ говорит о том, что в целом ряде аспектов ситуация с гарантиями соблюдения прав граждан РФ, обеспечение им благополучия во многих аспектах существования ещё не благополучно. И мы первые заинтересованы в том, чтобы наводить в этих сферах порядок, не дожидаясь сегодня решений Европейского суда», — отметил Александр Коновалов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить