Число жалоб в ЕСПЧ против России значительно сократилось

Москва, , 15:30 — REGNUM Поток жалоб в ЕСПЧ против России значительно сократился.

«Количество жалоб, которые поступают в Европейский суд по правам человека, в последние годы сократилось в 3,5 раза — это за последние четыре года. Сегодня количество жалоб составляет меньше восьми тысяч», — сказал министр юстиции РФ Александр Коновалов в Москве на конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным».

Александр Коновалов добавил, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.

«Поступление жалоб в ЕСПЧ говорит о том, что в целом ряде аспектов ситуация с гарантиями соблюдения прав граждан РФ, обеспечение им благополучия во многих аспектах существования ещё не благополучно. И мы первые заинтересованы в том, чтобы наводить в этих сферах порядок, не дожидаясь сегодня решений Европейского суда», — отметил Александр Коновалов.