Геращенко назвал «российский след» основной версией покушения на Мосийчука

Киев, , 15:26 — REGNUM «Деятельность российских спецслужб» является основной версией покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Об этом 27 октября заявил советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко в эфире телеканала «Эспрессо».

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наёмники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве», — сказал Геращенко.

По его словам, эта версия является основной, хотя следствие также будет рассматривать все версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие в Киеве определило три основных версии покушения на Мосийчука. Это работа российских спецслужб, покушение политических противников и личная неприязнь к потерпевшему.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России очередным проявлением русофобии, которая захлестнула Украину.

Напомним, 25 октября прогремел взрыв у здания телеканала «Эспрессо». В этот момент Мосийчук вышел на улицу. Он и еще несколько человек получили ранения.

Читайте также: Кто виноват? МВД Украины обвинило в покушении на Мосийчука спецслужбы РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие в Киеве назвало три версии покушения на Мосийчука

Читайте развитие сюжета: МВД Украины квалифицировало взрыв в Киеве как теракт