Власти Крыма приветствуют помилование экстремистов

Симферополь, , 15:24 — REGNUM Лидеры меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров больше не имеют никакого влияния на ситуацию в Крыму, поэтому президент России правильно поступил, отпустив их. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил 27 октября спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя неожиданное освобождение двух преступников, осуждённых ранее российским судом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я поддерживаю это решение главы государства. Он поступил мудро, теперь они не «мученики», а осуждённые люди, которых освободили по амнистии. Влияние у них на ситуацию в Крыму — никакое. Теперь будут искать себе счастья в Турции или на Украине», — отметил Владимир Константинов.

Напомним, 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о помиловании президентом России Владимиром Путиным двух руководителей «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

По информации депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, преступники были помилованы президентом России по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что руководителей экстремистской организации Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, ранее осуждённые на разные сроки, были освобождены из заключения и отправились в Турцию.

Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

По мнению крымского политического обозревателя Николая Филиппова, лидеры меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли в 2014 году остаться со своим народом, однако на них надавили зарубежные спонсоры, ведь к тому моменту они очень сильно зависели от Вашингтона — гораздо больше, чем от Анкары.

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