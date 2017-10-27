На пост мэра Курска претендуют восемь человек

Курск, , 15:21 — REGNUM В Курске завершился прием документов для конкурса на должность мэра. Как сообщает пресс-служба городской администрации, двух итоговых кандидатов для голосования специальная комиссия отберет из восьми человек.

Список претендентов выглядит следующим образом: старший научный сотрудник ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства» Надежда Ерыженская, гендиректор АО «Проект «Свежий хлеб» и депутат облдумы Максим Мамзурин, лидер КРО ЛДПР и депутат облдумы Владимир Фёдоров, заместитель генерального директора ООО «Вертикалия» Анатолий Мотрук, председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов, заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов, первый заместитель мэра Сергей Малахов и действующий глава городской администрации и врио главы города Николай Овчаров.

Конкурсная комиссия, состоящая поровну из представителей губернатора и горсовета, 3 ноября ознакомится с программами социально-экономического развития областного центра на 2018−2022 годы, которые приготовят кандидаты, и отберет две лучшие из них. Из двух финалистов выберут нового сити-менеджера — голосованием депутатов горсовета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Николай Овчаров был назначен главой городской администрации в 2008 году и переизбран в 2013-м. Раньше глава города руководил работой Курского городского собрания, но теперь эти функции возложили на председателя горсобрания. Главой города Курска до 2016 года была Ольга Германова, сложившая свои полномочия после избрания в Государственную думу, а исполняющим ее обязанности был назначен также Николай Овчаров.

Председателем нового созыва горсобрания, избранного 10 сентября 2017 года, стала экс-глава областного комитета по делам молодежи и туризмуАлла Чертова.

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