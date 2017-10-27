Кремль о документах ЦРУ: Еще не ознакомились

Москва, , 15:06 — REGNUM В Кремле пока не ознакомились с материалами об убийстве президента США Джона Кеннеди, опубликованными ранее на сайте Национального архива США, заявил 27 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле отдают приоритет вопросам настоящего и будущего, учась на уроках прошлого.

«Еще пока не ознакомились, поэтому ничего не можем сказать. Мы предпочитаем заниматься вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Национальный архив США опубликовал 2891 ранее засекреченный документ, касающийся убийства Джона Кеннеди. Некоторые файлы не были опубликованы по указу президента США Дональда Трампа, так как несут потенциальную опасность для страны.

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