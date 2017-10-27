Правительство РФ одобрило ввоз томатов из Турции

Москва, , 14:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в перечень разрешенных для ввоза сельскохозяйственных продуктов из Турции внесены томаты, говорится в документе, опубликованном 27 октября на сайте правительства.

«Внесённое изменение позволит начиная с 1 ноября 2017 года осуществлять поставки турецких томатов на российский рынок в объёме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что томаты были отнесены к категории запрещенной к ввозу продукции из Турции по указу президента РФ от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Постановление, подписанное Медведевым, вступает в силу 1 ноября и позволит ввоз томатов в объеме, утвержденном Министерством сельского хозяйства РФ.

Ранее сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что объем импорта помидоров будет ограничен 50 тыс. тонн.

Таким образом, Россия сняла эмбарго на поставку турецкой продукции, введенное 1 января 2016 года. Ограничительные меры стали ответом на сбитый Турцией российский бомбардировщик Су-24.

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