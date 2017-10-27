В Литве готовят массовую атаку на все захоронения советских воинов

Вильнюс, , 14:50 — REGNUM Заместитель старосты литовской парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене после истории о самоуправлении Биржайского района и ее инициативе возле памятников, которые стоят в местах захоронения советских солдат, повестить таблички, согласно которым высеченные на памятниках надписи «не соответствуют исторической истине», обратилась к остальным 59 самоуправлениям, предлагая и в них сделать то же самое, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 октября, в Сейме Литвы.

«Фракция политических заключенных и ссыльных «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы 21 октября на заседании рассмотрела инициативу самоуправления Биржайского района, поэтому, как председатель Фракции политических заключенных и ссыльных, я обязана обратиться с просьбой применить эту практику информирования во всех городах и районах — оборудовать информационные таблички у советских памятников, находящихся в пределах городских и районных самоуправлений», — заявила сегодня Моркунайте-Микуленене.

Власти литовского Биржайского района монтируют специальные информационные стенды на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на монументах «не соответствуют исторической правде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на монументах павшим красноармейцам указано, что они погибли, сражаясь с фашистскими захватчиками, освобождая Литву. Таким образом, отрицая этот факт, остаётся считать, что фашисты не являлись захватчиками Литвы, а сегодняшние власти — продолжатели идеологии Третьего Рейха.

Отметим, что именно в Литве масштабы Холокоста были самыми большими в Европе, было уничтожено порядка 98% всех евреев Литвы, а расправы с ними начались ещё до прихода нацистов местным населением. Именно по итогам Второй мировой войны к Литве был присоединён Вильнюс и Вильнюсский край, а также Клайпедский край.

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