В Белоруссии идею «мягкой белорусизации» продвигают за счет СМИ

Минск, , 16:59 — REGNUM В Белоруссии планируют создать телеканал, который будет вещать только на белорусском языке. По крайней мере, такую возможность будут обсуждать в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня, 27 октября, министр информации Александр Карлюкевич на совместном заседании двух палат парламента.

По мнению Карлюкевича, создание телеканала, который вещал бы полностью на белорусском языке, это «достаточно интересная работа», которую необходимо продолжать обсуждать и дальше.

Министр информации республики заявил, что сегодня присутствие белорусского языка на отечественных телеканалах увеличилось. Более того, оно будет расширяться и дальше. Главное условие — готовность общественности к этому, считает глава мининформации Белоруссии.

Также Карлюкевич отметил, что профильная парламентская комиссия, которая занимается вопросами СМИ, должна обсудить не только присутствие белорусского языка на телеканалах, «но и вообще тему двух языков в средствах массовой информации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет белорусские власти проводят политику «мягкой белорусизации», что идет рука об руку с сокращением использования русского языка в различных сферах жизнедеятельности. Министерство информации Белоруссии — далеко не первое ведомство, которое пошло на такие меры. Аналогичные шаги по дискриминации русского языка, который в стране использует большая часть населения, предпринимают министерство культуры, министерство образования, Госкомимущество и другие госорганы. В частности, 2016 год, который в Белоруссии был «Годом культуры», показал, что процесс националистической «белорусизации» в республике идет довольно активно. Об этом писали многие российские, прибалтийские польские, украинские и сами белорусские журналисты и эксперты.

Русский язык в Белоруссии на сегодняшний день является государственным наравне с белорусским. Более 80% населения республики проголосовали за такой статус языка на референдуме 1995 года. Сегодня, согласно статистике, на русском языке говорит, читает и думает более 90% населения Белоруссии.

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