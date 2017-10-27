Правительство Грузии намерено «защищать и развивать» абхазский язык

Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Правительство Грузии разработает специальную государственную программу по защите и развитию абхазского языка. Об этом на заседании правительства 27 октября заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Сегодня, 27 октября — день абхазского языка. Хочу всех, особенно наших абхазских братьев и сестер, поздравить с этим днем. Хочу также представить нашу инициативу. Мы создаем государственную программу по защите и развитию абхазского языка и думаем, что она станет значительным основанием для восстановления доверия», — заявил Георгий Квирикашвили.

Конкретизировать предусмотренные в рамках программы мероприятия премьер не стал, но отметил, что они будут разнообразными, и в осуществление программы будет активно вовлечена общественность.

«Верю, что наше искреннее и глубокое отношение к абхазскому языку и культуре будет способствовать восстановлению сожженных мостов, что очень важно для нашего единства», — подчеркнул премьер-министр.

Решение о учреждении 27 октября международного дня абхазского языка было принято в 2007 году на конгрессе представителей абхазской диаспоры в Антверпене. Этот день отмечается во всех странах, где проживает абхазская диаспора, в том числе в Грузии. Последние годы его празднуют и в Грузии, а представители правительства в этот день в своих заявлениях делают особый акцент на восстановлении доверия между народами и объединении страны.

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