Россия включила в список продэмбарго живых свиней и субпродукты

Москва, , 14:33 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 27 октября, на официальном сайте кабинета министров.

«Постановлением правительства от 7 августа 2014 г. №778 определен перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ до 31 декабря 2018 г, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в документе.

В перечень продукции, запрещенной к ввозу в РФ, попали: живые свиньи, мясные субпродукты (из крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков), свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец и коз, животное масло.

В сообщении отмечается, что на обеспечении внутренних потребностей России введенные ограничения не скажутся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничительные меры западных стран попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших ограничительные меры против России.

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