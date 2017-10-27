В Петербурге увеличат штрафы за обманное использование городской символики

Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге могут увеличить штрафы за неправомерное использование флага, полного герба, малого герба и гимна города. Соответствующий законопроект поддержали 27 октября на заседании комитета Заксобрания Петербурга по законодательству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты из «Единой России» намерены внести поправки в городской закон об административных правонарушениях. Они предлагают за указанные нарушения штрафовать граждан на сумму от 500 рублей до 2 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

Единороссы полагают, что такие санкции лучше отвечают поставленной задаче, так как в действующем законе штраф для граждан и должностных лиц ранжируется от 500 до 2 тыс. рублей, а для юрлиц — от 1 до 10 тыс. рублей.

Как заметила одна из авторов проекта, депутат Вера Сергеева, сейчас некоторые недобросовестные компании бросают в почтовые ящики горожан фальшивые квитанции на оплату услуг ЖКХ, на них изображены герб и другие символы Санкт-Петербурга, и ничего не подозревающие жители платят по указанным счетам.

Согласно закону, использовать герб и его элементы могут только органы госвласти, госучреждения Петербурга и ГУПы. Даже муниципальные образования не могут использовать эти символы и их элементы. Сторонние лица и организации не имеют права брать герб Петербурга для создания своих эмблем, флагов, товарных знаков, знаков обслуживания, обозначения места происхождения товаров, работ или услуг, не допускается воспроизведение герба на печатях, бланках организаций и ИП.

Согласно городскому законодательству, флаг Санкт-Петербурга представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, в центре которого изображены два перевернутых белых якоря — морской и речной, положенных накрест, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом.

Герб Санкт-Петербурга представляет собой геральдический красный щит с изображением на его поле двух серебряных якорей — морского и речного, положенных накрест, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом.