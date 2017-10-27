Каталония: Сторонники независимости подготовили резолюцию об отделении

Барселона, Испания, , 14:31 — REGNUM Силы, выступающие за независимость Каталонии, предложили 27 октября проект резолюции об отделении региона в ответ на решение Сената Испании задействовать статью 155 Основного Закона страны, сообщает BFM TV.

С проектом резолюции выступили коалиция Junts pel Si («Вместе За!») и партия «Кандидатура народного единства». В ней Каталония называется «независимым и суверенным, правом и социальным государством», организованным «в форме республики».

По данным испанской пресс, юридическая служба парламента Каталонии отказались «рассматривать или выносить» эту резолюцию на рассмотрение.

Напомним, 27 октября состоялось пленарное заседание испанского Сената, на котором премьер-министр страны МарианоРахой призвал задействовать статью 155 испанской конституции, с помощью которой Каталония лишается своего автономного статуса. Рахой также обратился к законодателям с просьбой отправить региональное правительство лидера КаталонииКарлесаПучдемона в отставку.