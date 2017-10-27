Минобороны РФ: обстановка на российских границах остается напряженной

Москва, , 14:35 — REGNUM Военно-политическая обстановка на западных рубежах России остается напряженной с тенденцией к обострению, заявил 27 октября на заседании коллегии министерства обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что на территории Прибалтики и в Польше развернуты четыре батальонные тактические группы НАТО общей численностью 5 тыс. человек.

Шойгу напомнил, что в Польше и ФРГ дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации США, а кроме того, полным ходом идет развертывание элементов системы ПРО США в ЕС.

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«Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ», — обратил внимание Шойгу, добавив, что учения зачастую имеют открыто «антироссийский характер».

В целом, только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Прибалтики прошло более 30 учений.

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Напомним, ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что военный блок «готов к диалогу с Россией, но не готов к сотрудничеству», потому что существуют разногласия по поводу ситуации на Украине.

Отметим, в Варшаве 26 октября началась конференция «по противодействию гибридным угрозам Украина — НАТО», целью которой заявлена разработка механизмов по агрессивному давлению на Россию методами неклассических войн. В конференции примут участие более 100 экспертов из Польши и других стран — членов и партнеров НАТО.

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Украина на конференции анонсировала предоставление своего «уникального опыта» работы в условиях гибридной войны с Россией, что «является ценным для стран НАТО».