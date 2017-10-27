Госбезопасность Литвы начинает понимать, что страна захлебнулась в истерии

Вильнюс, , 14:13 — REGNUM В Литве сегодня, 27 октября, празднуется День разведчика, а главная спецслужба страны — Департамент государственной безопасности — объявил, что поощрил внимательных жителей, которые сообщают им о потенциальных врагах по телефону горячей линии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Линия доверия, которая работает уже год, получила более 1000 разных сообщений: от сообщений о замеченных подозрительных, возможно недружелюбных по отношению к государству действиях до сообщений о разжигании розни в общественном пространстве. Самые активные граждане, регулярно ведущие наблюдение и отправляющие сообщения об угрозах, накануне Дня разведчиков были приглашены в Департамент и во время закрытого мероприятия были награждены благодарностями за политическую ответственность», — говорится в распространённом сообщении спецслужбы.

Департамент госбезопасности призвал жителей продолжать «вместе защищать национальную безопасность — призывает всех неравнодушных граждан обращаться в Департамент госбезопасности и сообщать о возможных угрозах».

Тем временем, глава ДГБ Дарюс Яунишкис дал программное интервью литовскому агентству BNS, в котором заявил, что «говоря об угрозах, нужно избегать истерии». По его словам, «разведка стремится найти баланс, чтобы информирование общества об угрозах было адекватным, чтобы опасности не преувеличивались и не вызывали истерии».

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