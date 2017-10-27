В Кремле объяснили, как не зайти в тупик при решении вопроса с КНДР

Москва, , 14:15 — REGNUM Ситуация с урегулированием северокорейского кризиса может зайти в тупик, если стороны и дальше будут прибегать к излишнему бравированию, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва придерживается последовательной и целенаправленной позиции в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи, и что президент России Владимир Путин настаивает на решении вопроса в политико-дипломатическом ключе.

«Также вы знаете точку зрения президента Путина о том, что излишнее бравирование может лишь двигать общее дело урегулирования этой ситуации в сторону тупика», — сообщил Песков.

Он также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, в соответствии с которой позитивные отношения Москвы и Вашингтона оказывают лучшее влияние на решение северокорейского вопроса.

Накануне Трамп заявил, что видит решение проблемы КНДР в добрых отношениях США и России. Он напомнил, что Россия является ядерной державой, в хороших отношениях с которой заинтересован Вашингтон.

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