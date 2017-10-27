Андрей Стеценко, , 16:32 — REGNUM

Ситуация на Украине стала главной причиной разногласий между НАТО и Российской Федерацией. В связи с этим страны альянса оказывают военную и техническую помощь Киеву, при этом не предоставляя украинской армии летальное вооружение.

По словам главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, ситуация в Донбассе всё еще остается напряженной.

«Этот конфликт по-прежнему оказывает глубокое влияние на безопасность и стабильность евроатлантического региона и остается основной причиной нынешнего состояния отношений между НАТО и Россией. Улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины остается приоритетным для продвижения к полному осуществлению Минских соглашений. Однако ситуация остается хрупкой, и нарушения прекращения огня продолжаются. Тяжелое оружие по-прежнему близко к линии конфликта», — сказал Столтенберг на брифинге по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, информирует 26 октября пресс-служба альянса.

Он сообщил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по-прежнему испытывают трудности с доступом к отдельным участкам на линии разграничения и на российско-украинской границе.

«Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по содействию осуществлению Минских соглашений всеми сторонами», — добавил Столтенберг.

В свою очередь, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер считает, что Украина не может рассчитывать на немедленное вступление в НАТО из-за войны в Донбассе и потери Крыма.

«Очень важно, что на Украине нет иллюзий. Если Украина вступит в НАТО в понедельник, во вторник НАТО вынуждено будет вмешаться в конфликты на Донбассе и в Крыму. Поэтому сейчас Украина не может вступить в НАТО», — сказал Пайфер, выступая на форуме «Киевские трансатлантические диалоги».

При этом дипломат признался, что обсуждал с украинскими властями национальные программы по вступлению Украины в альянс.

«Украине нужно делать больше практических шагов. Не завышайте ваши ожидания, сосредоточьтесь на конкретных практических действиях», — сказал Пайфер.

В то же время Украина получает существенную поддержку от США и союзников. В частности, посол США на Украине Мари Йованович уточнила, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 750 млн долларов в виде техники и инструкторов.

«За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи — обучение. Возможно, она не самая захватывающая из всего, что мы делаем вместе, но, думаю, самая эффективная», — рассказала Йованович в интервью изданию «Цензор.нет».

По её словам, ВСУ применяют американские очки ночного видения и радары в боях за Авдеевку (Донбасс под контролем ВСУ).

«И вы видели, что и в Авдеевке, и в других местах украинские военные смогли воспользоваться этой очень продвинутой военной техникой себе на пользу на поле боя. А когда украинские военные приходят к нам с вопросами относительно техники, мы всегда их внимательно выслушиваем и рассматриваем возможные варианты», — уточнила Йованович.

Дипломат считает, что за последние три года ВСУ достигли значительных успехов в реформировании.

«За последние уже три с половиной года мы видим, как украинская армия, в том числе с помощью от США и других стран, стала боеспособной, например, она смогла эффективно отразить нападение «российских марионеточных войск» на Авдеевку в январе-феврале этого года. Так что, как по мне, виден четкий прогресс возможностей украинских военных, и это принципиально важно для развития страны», — подчеркнула Йованович.

Кроме того, 25 октября минобороны Украины подтвердило, что Генштаб ВСУ по вопросам реформ консультирует 61 иностранный советник из 13 стран-членов НАТО. НАТОвские советники не входят ни в штат оборонного ведомства Украины, ни в Генштаб ВСУ. В частности, шесть стратегических советников высокого уровня работают при комитете реформ министерства обороны Украины и ВСУ от США, Великобритании, Литвы, Канады, Германии и Польши.

Украинских военных на полигонах постоянно обучают иностранные инструкторы. Также некоторые украинские учебные заведения ввели в свои программы программу НАТО «Совершенствование военного образования» (Defence Education Enhancement Program). Кроме стран-членов НАТО на сегодняшний день участие в реализации DEEP принимают 13 стран: Азербайджан, Афганистан, Армения, Грузия, Ирак, Казахстан, Мавритания, Молдавия, Монголия, Сербия, Хорватия, Узбекистан и Украина.

Кроме того, 27 октября украинский военный эксперт Олег Жданов проинформировал, что ВСУ начали обучать технике быстрой стрельбы.

Ранее, 9 октября, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которая создает основания для того, чтобы Украина начала избрание алгоритма относительно подготовки вступления в НАТО. Как отметила народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко», глава постоянной делегации Рады в ПА НАТО Ирина Фриз, в резолюции «Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе» с учетом поправки украинской делегации предусмотрено продолжение обсуждения с Украиной и Грузией вопроса усиления сотрудничества в рамках НАТО.

Фриз подчеркнула, что дальнейшее сотрудничество между Киевом и НАТО направлено на укрепление безопасности в регионе и реализацию политического решения Бухарестского саммита 2008 года.

«Тогда вопрос предоставления Украине и Грузии Плана действий относительно членства был отложен, но было подтверждено, что в долгосрочной перспективе страны смогут стать членами альянса. Резолюция ПА НАТО де-юре создает основания для того, чтобы мы приступили к избранию алгоритма относительно подготовки вступления в НАТО», — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Парламентарий утверждает, что после принятия закона о евроатлантической интеграции Украина вернулась к активному политическому процессу подготовки к вступлению в альянс.

«Важным условием для этого является получение плана действий относительно членства. Конечно, мы осознаем, что главным должно быть выполнение Украиной нашей личной задачи — качественного внедрения реформ для достижения соответствия стандартам и критериям НАТО. Да, перед нами еще много работы. Но политическая поддержка со стороны наших партнеров способствует таким изменениям и открывает двери для евроатлантической интеграции Украины», — добавила Фриз.

Как сообщалось, в октябре 2017 года посол Украины в США Валерий Чалый обсудил с американскими конгрессменами сотрудничество в оборонной сфере и поддержку ВСУ со стороны США. Переговоры также касались реабилитации раненных украинских военных в госпиталях США, обсуждается вопрос предоставления Украине летального оружия. По прогнозам Чалого, это может произойти во время следующей администрации США.

Напомним, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает предоставление Украине 500 миллионов долларов помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ.